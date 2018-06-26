برلماني يطالب باستدعاء وزير التنمية المحلية والمحافظين الجدد

كتب- محمد نصار:

قدم النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، طلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال، ضد اللواء محمود شعراوي، وزير الإدارة المحلية؛ لاستدعائه والمحافظين الجدد لعرض رؤاهم لتطوير المحليات.

وقال كمال، في طلب الإحاطة: "نظرًا لأهمية عمل المحافظين باعتبارهم ممثلي السلطة التنفيذية في محافظاتهم ولأهمية دورهم في الارتقاء بمستوى خدمات محافظاتهم وبالعمل على تطوير وتحسين المحافظات وفق أولويات كل محافظة وفي مواجهة مشاكل القمامة المتردية وتدني مستويات البيئة والصحة العامة وانتشار ظاهرة الكلاب الضالة وفوضى تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة"، فإنه يطالب باستدعاء البرلمان للمحافظين الجدد.

وتابع النائب: "استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، أطالب بتوجيه طلب إحاطة عاجل واستدعاء وزير التنمية المحلية الجديد وكافة المحافظين الجدد بعد حركة المحافظين وثقة الحكومة، وذلك للتعرف على رؤيتهم لمحافظاتهم خلال الفترة المقبلة".

وطالب النائب، الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، بإحالة الموضوع إلى لجنة الإدارة المحلية وتحديد جلسة خاصة بهذا الأمر.





