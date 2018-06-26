رئيس الوزراء يشدد على الالتزام بالمساحات المحددة لزراعة الأرز

كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف زراعة الأرز، بحضور وزيري الري والزراعة.

وشدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بالمساحة المحددة لزراعة الأرز، وعدم مخالفتها، في ضوء الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تحديات نقص المياه.

وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزير الزراعة قال إن هناك التزامًا من المزارعين بالمساحات المحددة، ونجحت أجهزة وزارة الزراعة، والأجهزة المحلية المعاونة ـ حتى الآن ـ في مواجهة محاولات مخالفة المساحات المحددة لزراعة الأرز، وخاصة في محافظات وسط الدلتا.

وأضاف "سلطان"، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن وزير الموارد المائية والري عرض تقريرًا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل الحفاظ على الموارد المائية، وترشيد الاستهلاك، وكذا النتائج المترتبة على ذلك، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في هذه الإجراءات.

وأكد وزير الموارد المائية والري، أن المزارعين طوروا من أنماط زراعة الأرز ما يزيد الإنتاجية، ويوفر في استهلاك المياه، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحاسمة التي جرى اتخاذها دفعت المزارعين لذلك، وكذا للالتزام بالمساحات المحددة، وهو ما كان له نتائج إيجابية في كمية المياه الموفرة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه سبق اتخاذ قرار بمجلس الوزراء بالسماح لهيئة السلع التموينية باستيراد الكميات اللازمة من الأرز الأبيض، بهدف ضبط السوق، وزيادة المعروض بالسوق المحلية، مع مراعاة أن يكون الأرز المستورد بدرجة مماثلة لجودة الأرز المصري، وهذا القرار يسهم في منع أي محاولة لتخزين الأرز؛ بهدف رفع أسعاره.