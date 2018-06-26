رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الالتزام بالمساحة المحددة لزراعة الأرز

القاهرة – (أ ش أ):

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بشأن متابعة موقف زراعة الأرز، وذلك بحضور وزيري الري والزراعة.



وخلال الاجتماع تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالمساحة المحددة لزراعة الأرز، وعدم مخالفتها، وذلك في ضوء الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تحديات نقص المياه.

وصرح السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أكد أن هناك التزاما من المزارعين بالمساحات المحددة، وأن أجهزة وزارة الزراعة، والأجهزة المحلية المعاونة نجحت ـ حتى الآن ـ فى مواجهة محاولات مخالفة المساحات المحددة لزراعة الأرز، وخاصة في محافظات وسط الدلتا.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء إن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي، عرض تقريرا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في سبيل الحفاظ على الموارد المائية، وترشيد الاستهلاك، وكذا النتائج المترتبة على ذلك، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة فى هذه الإجراءات فى ظل التحديات التى تواجهنا.

وأكد وزير الموارد المائية والري أن المزارعين طوروا من أنماط زراعة الأرز بما يزيد من الإنتاجية، ويوفر في استهلاك المياه، مشيراً إلى أن الإجراءات الحاسمة التي تم اتخاذها دفعت المزارعين لذلك، وكذا للالتزام بالمساحات المحددة، وهو ما كان له نتائج إيجابية فى كمية المياه الموفرة.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه سبق اتخاذ قرار بمجلس الوزراء بالسماح لهيئة السلع التموينية باستيراد الكميات اللازمة من الأرز الأبيض، بهدف ضبط السوق، وزيادة المعروض بالسوق المحلية، مع مراعاة أن يكون الأرز المستورد بدرجة مماثلة لجودة الأرز المصرى، وهذا القرار يسهم فى منع أية محاولة لتخزين الأرز، بهدف رفع أسعاره.