أمين عام البرلمان: تأجيل موعد انعقاد الجلسة العامة إلى الاثنين المقبل

القاهرة – (أ ش أ):

أعلن مجلس النواب عن تأجيل موعد انعقاد الجلسة العامة للمجلس المقررة الأحد المقبل لمدة 24 ساعة.

وأوضح الأمين العام لمجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إنه بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيو سيتم اعتبار يوم الأحد القادم الموافق 1 يوليو 2018 أجازة رسمية بالدولة .

وأضاف أنه تقرر تأجيل موعد انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب لتصبح في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين المقبل، بدلا من موعدها المحدد سلفا يوم الأحد الموافق أول يوليو.