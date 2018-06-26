أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح انتخابات تركيا الثانوية الأزهرية

سعد الدين تأجيل جلسات البرلمان للاثنين بمناسبة إجازة "٣٠ " يونيو

08:53 ص الثلاثاء 26 يونيو 2018
سعد الدين تأجيل جلسات البرلمان للاثنين بمناسبة إجازة "٣٠ " يونيو

المستشار أحمد سعدالدين الأمين العام لمجلس النواب

كتبت - هند الشامي:

قال المستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام لمجلس النواب، في بيان اليوم انه بمناسبة اعتبار يوم الأحد القادم الموافق ١ يوليو ٢٠١٨ أجازة رسمية بالدولة بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو، فتقرر تأجيل موعد انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب لتصبح في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢يوليو ٢٠١٨. بدلا من موعدها المحدد سلفا يوم الاحد القادم ١ يوليو.

أحمد سعدالدين مجلس النواب ثورة 30 يونيو

الخبر التالى:

بدء امتحان التفسير لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان