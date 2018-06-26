سعد الدين تأجيل جلسات البرلمان للاثنين بمناسبة إجازة "٣٠ " يونيو

كتبت - هند الشامي:

قال المستشار أحمد سعدالدين، الأمين العام لمجلس النواب، في بيان اليوم انه بمناسبة اعتبار يوم الأحد القادم الموافق ١ يوليو ٢٠١٨ أجازة رسمية بالدولة بمناسبة ثورة ٣٠ يونيو، فتقرر تأجيل موعد انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب لتصبح في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق ٢يوليو ٢٠١٨. بدلا من موعدها المحدد سلفا يوم الاحد القادم ١ يوليو.