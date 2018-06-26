موعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. ومراجعة الاستراتيجية الأمنية لمحاربة الإرهاب.. أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

تناولت الصحف الصادرة اليوم عددا من الموضوعات المهمة، منها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لنائب رئيس جمهورية العراق إياد علاوي ، ومتابعة امتحانات الثانوية العامة.

وأبرزت كافة الصحف، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى موقف مصر الداعم لوحدة العراق، ومساندتها لجهود القضاء على التطرف من جذوره واستعادة الأمن والاستقرار على كامل أراضيه، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل على تعزيز تماسك النسيج المجتمعى العراقى لقطع الطريق على جميع محاولات بث الفرقة وإشعال الفتن فى إطار موحد من المواطنة.

وشدد الرئيس على أهمية استمرار التشاور والتنسيق الثنائـى، بهدف تعزيز التكاتف والتضامن بين الدول العربية، فى ظل الأزمات الإقليمية التى تواجه الأمة فى الوقت الراهن، والتى تفرض أهمية ترسيخ وحدة الصف، ونزع فتيل الطائفية والمذهبية، وذلك خلال استقباله أمس إياد علاوى بحضور سامح شكرى وزير الخارجية وعباس كامل القائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

وأبرزت الصحف تصريح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد حرص مصر على الوقوف بجانب العراق، والعمل على تطوير العلاقات معها فى مختلف المجالات، مشيداً بما يشهده التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين من تطور خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحف إلى أن نائب رئيس جمهورية العراق أعرب من جانبه عن شكر وتقدير الشعب العراقى لمواقف مصرـ قيادة وشعباًـ الداعمة لبلاده، مؤكداً ما تمثله مصر باعتبارها دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربى، واهتمام بلاده بتعزيز علاقاتها المتميزة مع مصر فى المجالات المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول آخر التطورات على الساحة العراقية، وتطورات الوضع السياسى ومفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة، حيث أوضح علاوى أهمية دور المؤسسات الوطنية العراقية فى نزع فتيل النزاعات الطائفية والمذهبية، والقضاء على التطرف والتشدد.

وقد أعرب الرئيس عن خالص تمنياته بالنجاح فى تشكيل حكومة عراقية وطنية وقوية تكون مُمثلة لكافة أبناء الشعب العراقى، مؤكداً الترحيب بالمشاورات السياسية التى تجريها التيارات العراقية المختلفة لتنسيق مواقفها، مشيراً إلى دعم مصر لأى نتائج تحظى بتوافق الأطراف العراقية.

وشدد الرئيس فى هذا الإطار على حرص مصر على وحدة وسلامة العراق ودعمها لمؤسساته الوطنية، ورفضها جميع محاولات التدخل فى شئونه الداخلية، وذلك فى إطار ثوابت السياسة المصرية تجاه كافة دول المنطقة والعالم.

كما تم خلال اللقاء التأكيد على المكانة البارزة للعراق فى الوطن العربى، وأهمية استمرار مشاركته الفعالة فى مسيرة العمل العربى المشترك.

وذكر السفير بسام راضى أن اللقاء تطرق إلى عدد من مجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها لمصلحة الشعبين الشقيقين، حيث أعرب الجانبان عن تطلعهما لاستمرار التنسيق بين البلدين والعمل على تطوير العلاقات الثنائية بينهما، ولاسيما الاستفادة من الخبرة المصرية فى عملية إعادة إعمار المناطق التى تضررت نتيجة الحرب على داعش، وفى تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة فى مختلف المجالات.

وأشارت الصحف كذلك إلى انطلاق فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك »ميدوزا 6» بمشاركة عناصر من القوات الجوية و البحرية المصرية واليونانية والقبرصية والذي سيستمر لعدة أيام على سواحل البحر الأبيض المتوسط بمصر.

وأفادت بأن التدريب يشمل تنفيذ العديد من الأنشطة منها قيام القوات بالتدريب على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانب المصري واليوناني والقبرصي ، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة ، وصولاً لأعلي معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

وأعرب المشاركون في التدريب عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد ويأتي ذلك في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والدول الصديقة والشقيقة، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات المتنامية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط ودعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.

كما اهتمت كافة الصحف الصادرة اليوم، بتأكيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على أن المنظومة الأمنية المتكاملة نجحت خلال الفترة الماضية فى إجهاض العديد من المخططات العدائية وحالت دون تنفيذها ، موضحاً أن مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة المصرية لا تتوقف، من خلال استخدام عناصر مأجورة وممولة ، وأن الأجهزة الأمنية تعى جيداً هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والاستعداد ، معرباً عن ثقته فى مساندة الشعب لكل مؤسسات الدولة لعدم السماح بتحقيق أهداف كيانات غير مشروعة تحاول التأثير على الروح المعنوية للشعب المصرى، وذلك خلال اجتماعه مع عدد من مساعديه والقيادات الأمنية ومديرى الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة «الفيديو كونفرانس» ، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية ، وذلك لبحث إستراتيجية العمل الأمنى خلال المرحلة الحالية وفق الأوضاع الأمنية الراهنة .

وأشاد وزير الداخلية بمنظومة العمل الأمنى وفاعلية الأداء وما حققته من نتائج متميزة تعكس مدى استيعاب المرحلة التى تمر بها البلاد والقدرة على التعامل معها، مشيراً إلى أن رجال الشرطة والقوات المسلحة نجحوا فى تجنيب الوطن المسارات التى شهدتها العديد من دول المنطقة التى عانت من الإرهاب ، ونجحوا فى استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها، مؤكداً أننا قطعنا شوطاً كبيراً فى حربنا ضد الإرهاب ، لا سيما خلال الملحمة الوطنية التى تشارك فيها أجهزة الوزارة مع رجال القوات المسلحة فى سيناء.

واكد حتمية المراجعة الدورية للإستراتيجية الأمنية بما يتماشى ويتلاءم مع مصالح الدولة فى ظل المتغيرات الإقليمية، مشدداً على أهمية اعتماد إستراتيجية أمنية تتضمن تطوير مفهوم الردع للعناصر الإرهابية من خلال تكثيف الضربات الإستباقية الوقائية لتلك العناصر ، الأمر الذى يتطلب تطوير قدرات أجهزة جمع المعلومات وتحليلها وتكامل منظومة تبادل المعلومات مع الجهات المعنية بما يساهم فى تفكيك شبكات العمل الإرهابية .

كما شدد الوزير على أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة من خلال مركز المعلومات وإدارة الأزمات والتى تعد الأحدث فنياً وتقنياً لتحقيق التحرك الأمثل على الأرض إزاء الأزمات ومختلف المواقف الأمنية المحتمل حدوثها وطرق المعالجة الميدانية.

وفي متابعة لامتحانات الثانوية العامة، تناولت الصحف تأكيد الدكتور رضا حجازى رئيس عام امتحانات الثانوية العامة أنه لم يتم تحديد موعد إعلان النتيجة ، موضحا أنه لا يمكن تحديد موعد للنتيجة أثناء سير الامتحانات ويكون بعد انتهاء أعمال التصحيح فى جميع المواد.

بينما أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن إعلان نتيجة الثانوية العامة سيكون فى موعد أقصاه منتصف يوليو المقبل .

وعلق حجازى على شكاوى أولياء أمور طلاب الدمج بالثانوية العامة من صعوبة الامتحانات قائلا:« لم اتلق أى شكاوى ومن يرغب فى التقدم بشكوى عليه أن يفعل ذلك ونحقق فيها وسوف نطبق ما يحقق مصلحة الطالب، وقال رئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أى شكوى أو مشكلة تحدث فى الامتحانات وتعلم الوزارة بها على الفور يتم اتخاذ إجراءات فيها دون تأخر، مشيرا إلى أن من يدعى حدوث أى مشكلة عليه أن يتقدم بطلب إلى الوزارة للتحقيق فيه، وأضاف أن الامتحانات تأتى وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية ولكن لا مانع من دراسة شكوى أولياء الأمور والنظر فيها.

وكان أولياء أمور طلاب الثانوية العامة بفصول الدمج اشتكوا من صعوبة امتحانات الثانوية العامة خاصة مادة علم النفس والاجتماع وبعض الامتحانات الأخر مؤكدين انها لا تتناسب وطبيعة هؤلاء الطلاب.

من جانبه قال عبد الغفّار جودة، المشرف العام على تنمية مادة الرياضيات بالوزارة إن تصحيح عينة مادة «الرياضيات البحتة» التى تشمل الجبر و الهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل، تبدأ الأسبوع الحالى عقب انتهاء تصحيح مادة الإحصاء، مشيرا إلى أنه لا يوجد استعجال فى تصحيح العينتين نظرا لأن الاختبارين لم يشهدا شكاوى جماعية، واضاف أن الكنترولات بدأت الأربعاء الماضى فى تصحيح مادة الإحصاء وجار تصحيح فروع الرياضيات تباعا.

واوضح مشرف عام تنمية مادة الرياضيات أن الوزارة دربت المسئولين عن تقدير الدرجات على التعامل مع أى أفكار للطلاب فى كراسة الإجابة ، مشيرا إلى أن بعض الطلاب له أفكار مختلفة فى الإجابات ويتم التعامل مع هذه الأفكار بشكل يحقق مصلحة الطالب، مؤكدا أن التصحيح يسير بشكل طبيعي.