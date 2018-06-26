"التعليم" توضح موقف امتحانات الثانوية من إجازة أول يوليو

كتبت- ياسمين محمد:

قال أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن إجازة يوم الأحد المقبل الموافق أول يوليو 2017، لا تسري على جميع أعمال الامتحانات طبقًا لما جاء في قرار مجلس الوزراء.

جاء هذا تعليقًا على قرار مجلس الوزراء باعتبار يوم الأحد الموافق أول يوليو المقبل، إجازة رسمية في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بدلًا من يوم السبت الموافق 30 يونيو، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، استمرار سير أعمال امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017-2018 خلال يومي السبت الموافق 30 من يونيو 2018، إذ يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة يوم الأحد الموافق 1 من يوليو الامتحان في مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية، والفلسفة والمنطق، والرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا)، طبقًا لجدول الامتحان المعتمد.

وشدد حجازي على استمرار سير أعمال امتحانات الثانوية العامة دون توقف على جميع مستوياتها، من لجان سير الامتحان، ولجان الإدارة، ولجان النظام والمراقبة وأعمال التقدير، وكذا استمرار دواوين الإدارات والمديريات في ممارسة أعمال الامتحانات خلال يومي السبت والأحد؛ حرصًا على عدم إرباك أعمال امتحانات الثانوية العامة.​