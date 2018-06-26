"مصر للطيران" تنظم 20 رحلة لإعادة 3822 معتمرا من جدة والمدينة

​كتب - طه عبيد:

نظمت شركة مصر للطيران، اليوم الاثنين، 20 رحلة جوية قادمة من المطارات السعودية إلى مطار القاهرة الدولي لعودة 3822 معتمرا، عقب أداء مناسك عمرة رمضان، ضمن رحلات العودة للمعتمرين.

وقالت مصادر في المطار، إن مبنى الرحلات الموسمية المخصصة لرحلات مصر للطيران، استقبل 13 رحلة من مطار جدة على متنها 2427 معتمرًا، و7 رحلات من المدينة المنورة على متنها 1395، بإجمالي 20 رحلة لعودة 3822 معتمرًا، ويتم تشكيل فريق من العلاقات العامة بالشركة الوطنية مصر للطيران، لإنهاء إجراءات وصول ضيوف الرحمن فور وصولهم الصالة الموسمية بالمطار.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن مرحلة العودة للمعتمرين من الأراضي المقدسة تشهد كثافة في التشغيل، ومن المخطط أن يبلغ متوسط رحلات العودة ما يقرب من 25 رحلة يوميًا، بإجمالي 450 رحلة جوية خلال الفترة من 12 وحتى 30 يونيو الجاري، إلى مطارات القاهرة والأقصر وبرج العرب بالإسكندرية.