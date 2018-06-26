عالم مصريات: اكتشاف قطعة آثار تستخدم غطاء لـ"بلاعة"

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور بسام الشماع، عالم المصريات، وعضو اتحاد الكتاب المصري والجمعية التاريخية، عن وجود أثر إسلامي بالمنطقة المحيطة بمسجد أحمد بن طولون في القاهرة، يستخدم كغطاء لبالوعة صرف، اكتشف عن طريق الصدفة على يد مواطن بعد حمايته من السرقة.

وأضاف الشماع لـ"مصراوي"، أن مواطنًا أبلغه بوجود الأثر وأنه كان يستعمل كغطاء بالوعة في أحد الشوارع، قبل أن ينقذه من السرقة، لافتًا إلى أنه تواصل مع وزارة الآثار، التي أرسلت لجنة من قطارع الآثار الإسلامية، لفحص القطعة والتي أكدت أثريتها بنسبة 100% لكن الوزارة لم تستلمه حتى الآن.

وقال الشماع: "ما هو سر عدم ذهاب لجنة أو ممثل من وزارة الآثار لاستلام الأثر، ولماذا لا تكرم الدولة هذا المواطن بسبب الحفاظ على هذا الأثر لتشجيع الآخرين، موضحًا أنه سيقاضي الوزارة ويحملهم المسئولة الكاملة حال إهدار أو فقد هذا الأثر.​