تطوير منطقة السيور في الصالة الموسمية لمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

نفذت شركة ميناء القاهرة الجوي، أمس الاثنين، عملية تطوير مكبرة في منطقة سيور نقل الحقائب بالصالة الموسمية بمطار القاهرة، ضمن عمليات التطوير التي تشهدها المطار لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.

وقالت مصادر في المطار، إنه تمت إعادة تأهيل منطقة سيور الحقائب، وعمل الدهانات اللازمة لها، ضمن عمليات إعادة تأهيل مناطق السيور بالصالات، بناء على توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.