"الصحة" توافق على زيادة أسعار 6 أدوية.. تعرف عليها

كتب - أحمد جمعة:

وافقت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، على زيادة أسعار 6 أصناف من إنتاج شركة "سانوفي" للأدوية بنسب تتراوح بين 25 إلى 30%.

وانعقدت لجنة التسعيرة بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة، للنظر في الطلب المقدم من الشركة لإعادة تسعير بعض منتجاتها، والتي أقرت زيادة أسعار أصناف "كلكسان" 20 مجم من 54 جنيهًا إلى 70جنيهًا، و"كلكسان" 40 مجم من 85 جنيهًا لـ110 جنيهات، و"كلكسان" 60 مجم من 103.75 جنيه لـ130 جنيهًا، و"كلكسان" 80 مجم من 120 جنيهًا لـ150 جنيهًا.

ويستعمل "كلكسان" في زيادة سيولة الدم ويستخدم في علاج الجلطات والإجهاض المتكرر.

كما أقرت الوزارة إعادة تسعير مستحضر "لازيلاكتون" 50 مجم ليرتفع سعره من 30 جنيهًا لـ42 جنيهًا، و"لازيلاكتون" 100 مجم ليصبح بـ50 جنيهًا.

ويستعمل "لازيلاكتون" كمُدر للبول وخافض لضغط الدم.

وجاء قرار وزارة الصحة قبل أيام من إعلان توقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع الشركة، لتدريب 2200 طبيب من أطباء الرعاية الأساسية وحديثي التخرج، على 3 مراحل حتى 2020، بتكلفة 2 مليون جنيه.

وبالتواصل مع الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة في وزارة الصحة، رفضت التعليق على قرار لجنة التسعير بزيادة أسعار بعض منتجات الشركة.

لكن مصدرًا بوزارة الصحة، ذكر أن "هذا الأمر تقوم به الوزارة بشكل دوري، وتقدم الشركات طلبات فردية لإعادة تسعير بعض منتجاتها، خاصة أن الشركات الأجنبية تقدمت بعدة طلبات خلال الأشهر الماضية لمراجعة الأسعار، والأمر ليس له علاقة بزيادة موجة من الأدوية كما حدث مع زيادة 3 آلاف و10 أصناف في يناير من العام الماضي".​