إحباط محاولة تهريب 188 قطعة من العاج المحظور بقرية البضائع

كتب- طه عبيد:

أحبطت جمارك الصادر مصر للطيران بقرية البضائع بالقاهرة برئاسة سامح جورج بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي محاولة تهريب كمية من العاج المحظور.

وصرح مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، الاثنين، بأنه تم الاشتباه في 9 طرود سبح متنوعة بقيمة 2205 دولارات بوزن 230 كيلو جراما مصدرة إلى تركيا، وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 188 سبحة من العاج المشغول مخبأة بين السبح البلاستيكية بوزن 5.300 كيلو جرام، مشيرا إلى أن قيمة التعويضات بلغت 477 ألفا و880 جنيها.

وقرر كامل الخولي، مدير عام جمارك الصادرات الجوية اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي وتحريز المضبوطات.