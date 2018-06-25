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"الوزراء": الأحد 1 يوليو إجازة رسمية مدفوعة للعاملين في الدولة

10:36 م الإثنين 25 يونيو 2018
"الوزراء": الأحد 1 يوليو إجازة رسمية مدفوعة للعاملين في الدولة

المهندس مصطفى مدبولي

(مصراوي):

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، باعتبار يوم الأحد المقبل إجازة رسمية في الدولة.

وجاء نص القرار كالتالي: "يكون الأحد 1 يوليو إجازة مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص بدلًا من يوم السبت 30 يونيو، وذلك بمناسية ذكرى ثورة 30 يونيو".

ولفت القرار إلى أن الإجازة "لا تسري" على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات، حيث تستمر وفقًا للمواعيد المقررة.

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الجريدة الرسمية إجازة رسمية مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

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