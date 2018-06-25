الأحد.. الافتتاح المبدئي لجامعة كندا بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد قاسم وداليا شبل:

يشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وسوني جالون وزير القوى العاملة والتعليم المتطور الكندي، والسفير جيس دوتون السفير الكندي بالقاهرة الافتتاح المبدئي لجامعة كندا في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم الأحد المقبل.

وأكدت الدكتورة ديبي ماكليلن، رئيس جامعة كندا في مصر - في بيان صادر اليوم الاثنين - أن هذا المشروع يعتبر مشروعا عالميا على أرض مصرية، وأن حفل الافتتاح المبدئي سيجمع كل الشركاء الذين ساهموا في إتمام المشروع، قائلة، "يسعدنا أن يكون لدينا ممثلون من وزارة التعليم من كل من كندا ومصر، إلى جانب السفير الكندى بالقاهرة ورئيس جامعة برنس إدوارد ورئيس شركة كانويل المالكة للمشروع".

وأوضحت ماكليلن أن العديد من الأطراف على المستويين المحلي والدولي تعاونوا لإنجاز هذا المشروع الضخم، مضيفة: "نحن ملتزمون بتقديم برامج أكاديمية ودرجات علمية وشهادات بكالوريوس كندية ذات جودة عالمية فى مصر".

ومن المقرر أن يلقي الدكتور خالد عبدالغفار ونظيره الكندي كلمة خلال حفل الافتتاح، حيث سيتضمن الحفل فقرة مخصصة لطرح الأسئلة والاستفسارات من قبل المشاركين للتعرف على قواعد ونظام القبول والدراسة بالجامعة الوليدة.

وتتلقى جامعة كندا في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالعديد من البرامج الأكاديمية بها بما في ذلك: "الهندسة والتصميم والعلوم والابتكار والأعمال وريادة الأعمال"، كما خصصت الجامعة خطا ساخنا لتلقى الاستفسارات والأسئلة عن طرق التقديم وهو 16838 أو زيارة الموقع الإلكترونى uofcanada.edu.eg .