رئيس "الوطنية للإعلام" ينعي عبدالرحيم محمد لاعب الزمالك السابق

كتبت- مصطفى علي:

نعى حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، عبدالرحيم محمد، لاعب نادي الزمالك السابق الذي وافته المنية اليوم الاثنين.

ووجه زين، الرعاية الطبية بالوطنية للإعلام بإنهاء كافة الإجراءات اللازمة، بعد أن توفي عبدالرحيم محمد بمبنى الوطنية للإعلام بماسبيرو حيث كان يحل ضيفا على قناة النيل للرياضة.

ودعا زين، الله عز وجل، أن يتغمد الرياضي الراحل بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

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