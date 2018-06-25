رئيس "خارجية النواب": آن الأوان لمحاسبة رئيس اتحاد الكرة

كتب- إسلام ضيف:

طالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بمحاسبة هاني أبوريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك عقب هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف، بكأس العالم.

وكتب رضوان، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاثنين: "أعتقد أنه آن الأوان لحساب رئيس اتحاد امتلأ بالغرور".

الجدير بالذكر أن مصر خسرت أمام السعودية مساء اليوم الاثنين، بهدفين مقابل هدف في ختام مواجهات المنتخبين بالمونديال بعد تأكد خروجهما.​