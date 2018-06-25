أكثر الكلمات إنتشاراً

زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح انتخابات تركيا الثانوية الأزهرية

رئيس "خارجية النواب": آن الأوان لمحاسبة رئيس اتحاد الكرة

08:20 م الإثنين 25 يونيو 2018
رئيس "خارجية النواب": آن الأوان لمحاسبة رئيس اتحاد الكرة

النائب طارق رضوان

كتب- إسلام ضيف:

طالب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بمحاسبة هاني أبوريده رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك عقب هزيمة المنتخب المصري أمام نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف، بكأس العالم.

وكتب رضوان، في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاثنين: "أعتقد أنه آن الأوان لحساب رئيس اتحاد امتلأ بالغرور".

الجدير بالذكر أن مصر خسرت أمام السعودية مساء اليوم الاثنين، بهدفين مقابل هدف في ختام مواجهات المنتخبين بالمونديال بعد تأكد خروجهما.​

طارق رضوان مجلس النواب الاتحاد المصري لكرة القدم المنتخب المصري المنتخب السعودي مونديال روسيا

الخبر التالى:

النائب محمود حسين: رحيل كوبر هو الحل.. ولا مسؤولية على اتحاد الكرة - حوار
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان