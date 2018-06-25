رئيسة وفد الجامعات البريطانية: 30% زيادة في أعداد الدارسين المصريين

ماذا قال وزير التنمية المحلية في أول ظهور له بالبرلمان؟

كتب- إسلام ضيف:

قالت فيفيان ستيرن، رئيس وفد الجامعات البريطانية الذي يزور مصر حاليًا، إن هناك زيادة 30% في عدد الطلاب الدارسين بمصر للحصول على الشهادات البريطانية.

وأضافت "ستيرن"، في مؤتمر صحفي حضره وزير التعليم العالي والسفير البريطاني بالقاهرة جون كاسن، اليوم الاثنين: "نسعى لزيادة الأعداد بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ونحن كجامعات بريطانية مهتمون بالتعاون مع مصر بشكل خاص بسبب مكانتها في القارة السمراء".

وتابعت رئيس وفد الجامعات البريطانية الذي يزور مصر حاليًا: "وجدنا أرقام الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات البريطانية ليس كبيرًا، والعدد سيزيد من خلال تواجد جامعات لنا في مصر".

وأوضحت "ستيرن"، أن حوالي 19 ألف طالب وطالبة من المصريين يدرسون للحصول على شهادات بريطانية.