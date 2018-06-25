متضمنًا الشهادات الأجنبية.. ننشر الشروط الجديدة لتنسيق الجامعات

ماذا قال وزير التنمية المحلية في أول ظهور له بالبرلمان؟

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 2131 لسنة 2018، والصادر بتاريخ 11 يونيو، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، والشهادات الفنية والشهادة الثانوية الأزهرية 2018، والمتقدمين لتنسيق 2018 للالتحاق بالجامعات المصرية، الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

واشتمل القرار على تحديد قواعد قبول طلاب الثانوية العامة للشهادة الثانوية الأزهرية، والشهادات الفنية، والشهادات الأجنبية المعادلة، والشهادة الثانوية العامة السعودية، والأمريكية.

وتضمن القرار الوزاري، الذي نشرته الجريدة الرسمية، إلغاء اختبارات القدرات بالنسبة لعدد من الكليات، ومنها "التمريض"، و"السياحة والفنادق"، والعودة إلى نظام التنسيق بداية من العام الدراسي 2016-2017.​