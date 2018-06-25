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سفير بريطانيا عن موقع إنجليزي هاجم تعاونهم مع مصر: "له أجندة خاصة"

06:57 م الإثنين 25 يونيو 2018
سفير بريطانيا عن موقع إنجليزي هاجم تعاونهم مع مصر: "له أجندة خاصة"

جون كاسن السفير البريطاني بالقاهرة

كتب- إسلام ضيف:

قال جون كاسن، السفير البريطاني بالقاهرة، إن كل موقع إخباري لديه أجندة خاصة به ينفذها، مضيفًا: "الموقع الإنجليزي الذي هاجم التعاون بين الجامعات البريطانية ووزارة التعليم العالي في مصر، يهاجمه شخصيًا في تقاريره التي يصدرها أسبوعيًا".

جاء ذلك ردًا على سؤال الصحفيين، خلال مؤتمر صحفي عقده الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، اليوم الاثنين، مع وفد رؤساء الجامعات البريطانية الذي يزور مصر حاليًا.

فيما قال الدكتور خالد عبدالغفار، إن الموقع الذي هاجم التعاون بين مصر وبريطانيا في مجال الجامعات يعد ضمن "الصحافة الصفراء" هناك، وله أجندة خاصة يسعى لتنفيذها.

وتابع "عبدالغفار": "راقبنا هذا الموقع بعد تقريره، ونحن لا نرد على مثل تلك المواقع".​

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