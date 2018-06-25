وزير القوى العاملة يعد اللجنة النقابية لعاملي الوزارة بدراسة مطالبهم - صور

ماذا قال وزير التنمية المحلية في أول ظهور له بالبرلمان؟

كتبت- مروة شوقي:

التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الاثنين بديوان عام الوزارة، مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة، برئاسة سيد محروس.

وقدم المجلس، وفق بيان الوزارة، التهنئة للوزير على تجديد الثقة من القيادة السياسية للمرة الثالثة، فضلًا عن مساعي الوزير لإنهاء إجراءات إضافة الأجر المكمل لرواتب العاملين بالوزارة.

واستعرض "محروس"، عددًا من المقترحات كمطالب للعاملين بالوزارة، ووعد الوزير بدراستها أولًا، والعمل على تنفيذ المتاح منها حاليًا.

وطالب مجلس الإدارة، باختيار مكان مناسب داخل الوزارة لافتتاح صيدلية لصرف علاج التأمين الصحي والعلاج الخارجي، وافتتاح عيادات داخل الوزارة تابعة للتأمين الصحي على مدار الأسبوع؛ تيسيرًا على الزملاء لعدم تحمل مشقة عناء الذهاب للتأمين الصحي، واستقبال الحالات العارضة المرضية.

واقترحت اللجنة النقابية، عقد بروتوكولات مع بعض الأندية الرياضية والاجتماعية، وحصول أعضاء الجمعية العمومية على امتيازات الأعضاء "عضويات منتسبة باشتراك رمزي".

وطالبت اللجنة، بإبرام عقود للرعاية الصحية مع بعض المستشفيات، ومراكز الفحص والأشعة باشتراك سنوي بسيط على أن تتحمل اللجنة النقابية جزءًا، والراغب في الاشتراك بالمنظومة العلاجية جزء آخر، وتخفيض يصل لنحو 50% على توقيع الكشف، وإجراء العمليات بكافة أنواعها للعضو وأسرته من الدرجة الأولى.

وضم الحضور أعضاء المجلس، وهم: "أحمد عزاز، وعلاء مصطفى، وطارق فتحي، وعادل حسني، ومهيب السيد أبوزيد، وعمرو يوسف، وأحمد سيد رمضان، ومحمد مقبول، وجمال جفال، وسمير الشال".