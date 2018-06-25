رسميًا.. التعليم: لا تعديل في نموذج إجابة الأحياء للثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

علق الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحان الثانوية العامة، على جدل سؤال: "ماذا يحدث عند غياب مجموعات الفوسفات من أسنجة عضلة هيكلية؟" بامتحان الأحياء، الذي أداه طلاب شعبة العلوم أمس الأحد، ضمن امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017- 2018، مؤكدًا الاعتداد بما ورد في نموذج الإجابة.

وأوضح حجازي، في بيان، اليوم الاثنين، أنه في الصفحة رقم 19 من الكتاب المدرسي لمادة الأحياء المقرر على طلاب الصف الثالث الثانوي، تضمنت ما يحدث عند تناقص جزئيات (ATP) والتي تعتبر مجموعة الفوسفات أحد مكوناته، ومن خلال ما درسه الطالب في العام الدراسي الحالي 2017- 2018، فإنه على علم بأن الاختصار (ATP)، الذي يُدرس في الصف الثالث الثانوي هو (أدينوسين ثلاثي الفوسفات) والذي سبق وأن درس الطالب تركيبه في الصف الثاني الثانوي.

ولفت حجازي إلى أن السؤال يقيس مستويات معرفية عليا في إدراك العلاقات بين المكونات وأهميتها، والسؤال مخصص له درجة واحدة في نموذج الإجابة.

وأوضح حجازي، أن الإجابات الموجودة عن هذا السؤال بنموذج الإجابة صحيحة تمامًا ولا تحتاج إلى أي تعديلات، وعليه تقرر التنبيه على جميع مشرفي تقدير مادة الأحياء بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية؛ والاعتداد في أعمال التقدير بما ورد في نموذج الإجابة، الذي وضعته الهيئة الفنية واضعي الامتحان وعدم إجراء أي تعديلات به.

وكان يسري ساويرس، مستشار مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم، أكد لمصراوي، أن امتحان الأحياء الذي أداه طلاب شعبة العلوم، جاء مطابقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي وضعها المركز القومي للامتحانات.

وقال طلاب شعبة العلوم، إن امتحان الأحياء كان سهلًا، باستثناء نحو 5 أسئلة جاءت في مستوى الطالب المتفوق، خاصة سؤال: "ماذا يحدث إذا تم نزع مادة الفوسفات من العضلات الهيكلية؟" مشيرين إلى أنه لم يرد عليهم بالمنهج، ولم تذكر مادة الفوسفات إلا في جزئية ال DNA.

وعلق ساويرس على شكوى الطلاب، من سؤال "نزع الفوسفات من العضلة الهيكلية"، قائلا إن هذا السؤال من أسئلة المستويات العليا للتفكير، للتميز بين الطلاب، مشيرا إلى أن الطالب إذا استوعب دور مادة الفوسفات بالجسم سيعرف تأثير غيابها، متابعا أن هذا السؤال كان يحتاج الفهم العميق للمادة.

وأضاف ساويرس أن اللجة الفنية لوضع الامتحان، وضعت الامتحان بكفاءة ودقة عالية جدًا، وفي ضوء المواصفات، لافتا إلى أن طلاب شعبة العلوم يتنافسون على مقاعد قليلة بالكليات العلمية ولا بد تمييز المتميز منهم.

وأدى طلاب شعبة العلوم الامتحان في مادة الأحياء، أمس الأحد، بإجمالي عدد (249.608) طالبًا وطالبة.