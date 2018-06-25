تعرف على التوزيع الجغرافي وأماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 2131 لسنة 2018، بشأن جداول التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات والمعاهد المختلفة.

كما تضمن القرار الوزاري، تحديد الأماكن التي يمكن للطلاب تأدية امتحانات القدرات فيها، على مستوى محافظات الجمهورية.