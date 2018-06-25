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تعرف على التوزيع الجغرافي وأماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

05:12 م الإثنين 25 يونيو 2018
تعرف على التوزيع الجغرافي وأماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية

الدكتور خالد عبدالغفار

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رقم 2131 لسنة 2018، بشأن جداول التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات والمعاهد المختلفة.

كما تضمن القرار الوزاري، تحديد الأماكن التي يمكن للطلاب تأدية امتحانات القدرات فيها، على مستوى محافظات الجمهورية.

التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية في تنسيق الجامعات 1التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية في تنسيق الجامعات 2التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية في تنسيق الجامعات 3التوزيع الجغرافي لطلاب الثانوية في تنسيق الجامعاتأماكن آداء امتحان القدرات 1أماكن آداء امتحان القدرات

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