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    وزير التعليم العالي والسفير البريطاني يشاهدان مباراة مصر والسعودية- صورة

    04:58 م الإثنين 25 يونيو 2018
    وزير التعليم العالي والسفير البريطاني يشاهدان مباراة مصر والسعودية- صورة

    الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

    كتب-إسلام ضيف:

    تصوير- عبد الرحمن علاء:

    حرص الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، على مشاهدة مباراة المنتخب المصري أمام المنتخب السعودي التي تجمعهما في كأس العالم.

    ورافق الوزير عبدالغفار جون كاسن السفير البريطاني في مصر.

    جاء ذلك قبل بدء المؤتمر الصحفي الذي من المقرر أن يعقده الوزير بأحد فنادق القاهرة، مع وفد رؤساء الجامعات البريطانية.

    تعليق الصورة: وزير التعليم العالي والسفير البريطاني يشاهدان مباراة مصر والسعودية​

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    وزير التعليم العالي السفير البريطاني مباراة مصر والسعودية مونديال روسيا كأس العالم خالد عبدالغفار

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