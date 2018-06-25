وزير التعليم العالي والسفير البريطاني يشاهدان مباراة مصر والسعودية- صورة

كتب-إسلام ضيف:

تصوير- عبد الرحمن علاء:

حرص الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، على مشاهدة مباراة المنتخب المصري أمام المنتخب السعودي التي تجمعهما في كأس العالم.

ورافق الوزير عبدالغفار جون كاسن السفير البريطاني في مصر.

جاء ذلك قبل بدء المؤتمر الصحفي الذي من المقرر أن يعقده الوزير بأحد فنادق القاهرة، مع وفد رؤساء الجامعات البريطانية.

تعليق الصورة: وزير التعليم العالي والسفير البريطاني يشاهدان مباراة مصر والسعودية​