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    محافظ الجيزة يكرم فريق الصم لكرة القدم لفوزه بدوري مراكز الشباب لعام 2018

    04:17 م الإثنين 25 يونيو 2018
    محافظ الجيزة يكرم فريق الصم لكرة القدم لفوزه بدوري مراكز الشباب لعام 2018

    اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة

    الجيزة- أ ش أ:

    كرم اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة اليوم الإثنين، الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق الصم لكرة القدم لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في دوري مراكز الشباب عام 2018.

    وقال المحافظ - خلال الاحتفال - إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بذوى القدرات الخاصة حيث أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى على عام 2018 عام ذوى الاحتياجات الخاصة.

    وأضاف المحافظ أن هذا التكريم يأتي تقديراً من المحافظة على الأداء المشرف والبطولي الذي قام به الفريق خلال مباريات المسابقة وخوضه لعدة مراحل إلى أن وصل للدور النهائي وحصده المركز الأول على مستوى الجمهورية.

    حضر الاحتفال المهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام المساعد وأحمد صالح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة.​

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    محافظ الجيزة فريق الصم لكرة القدم محمد كمال الدالي ذوى الاحتياجات الخاصة وزارة الشباب والرياضة

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