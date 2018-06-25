وزير التموين لوفد الفلاحين: "الحكومة لن تخذل المزارعين"

كتب- أحمد مسعد:

التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وفد النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين؛ تلبيةً لدعوة الوزير لأعضاء مجلس النقابة للاستماع إلى مشكلاتهم والمعوقات التي تواجه الفلاحين بكل محافظات مصر والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها من قِبل الحكومة.

وطالب الحاج محمد عبدالستار، نائب النقيب العام للفلاحين، وزير التموين بالتنسيق التام بين الوزارة والنقابة لتوصيل سياسات الوزارة للفلاح، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المزارعين وحلها في أقرب وقت ممكن.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، قال النوبي أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين - خلال اللقاء، إن النقابة تأمل في التعاون المثمر بين الوزارة والفلاحين خلال الفترة المقبلة، والاستماع إلى مطالب الفلاحين أهمية قصوى قبل الدخول في أي أزمات مستقبلية مثلما حدث مؤخرًا، مطالبًا بأن تكون هناك آلية محددة لاستلام المحاصيل الزراعية من الفلاحين مع تفعيل دور الوزارة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: "50% من الشعب المصري دخله من الزراعة، والحكومة والرئيس السيسي يشجعان الفلاح وهناك اتجاه عام للدولة لرفع دخل الفلاح".

وأوضح وزير التموين - خلال لقائه وفد الفلاحين - أن هناك اهتمامًا من قبل الدولة بضرورة تنمية الثروة الزراعية بزيادة المساحة والأرض بالتنسيق مع وزير الزراعة، لافتًا إلى أنه اتفق مع وزير الزراعة على عدة إجراءات لرفعة شأن الفلاح المصري والاهتمام بالمحاصيل الزيتية من عباد الشمس وفول الصويا.

ووعد وزير التموين بمساعدة الفلاحين، وتحديد أسعار مناسبة لهم وقت استلام المحاصيل كل حسب التكلفة، مشيرًا إلى أن الدولة لن تخذل المزارعين.

حضر اللقاء أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة العامة للفلاحين الزراعيين، والدكتور محمد مسعد، رئيس اللجنة العامة للاستثمار بالنقابة، والحاج حمدي فؤاد، نقيب الفلاحين بالمنوفية، والمستشار الإعلامي صديق العيسوي، وعدد من كبار الفلاحين بالمحافظات المختلفة.