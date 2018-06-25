جبالي المراغي يبحث التعاون المشترك مع مدير "العمل العربية"

كتبت-مروة شوقي:

استقبل جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، في زيارة له للاتحاد العام، بحضور محمد سالم، أمين صندوق الاتحاد، وخالد الفقي، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، والنائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة في البرلمان.

وتناول الطرفان، وفق بيان الاتحاد، خطة عمل المرحلة المقبلة وأوجه التعاون المثمر والوثيق بين المنظمة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وأضاف البيان: "أكد اللقاء على تعزيز التعاون الفني في مجال الأنشطة العمالية على مستوى المنظمة ومصر والمنظمة والاتحادات العمالية العربية".

وأعرب المدير العام لمنظمة العمل العربية، في نهاية الزيارة، عن خالص أمانيه للاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالتوفيق والسداد.