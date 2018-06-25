"السجيني" لوزير التنمية: "12 ملفًا في انتظارك.. وننتظر منك مرحلة الثمار"

كتب- أحمد علي:

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وزارة التنمية المحلية عليها أعباء كثيرة، وإذا انصلح حالها سينصلح حال كثير من المجريات في الدولة المصرية.

وأضاف "السجيني"، في اجتماع اللجنة اليوم الاثنين، بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن جلسة اليوم حوار مفتوح، خاصة أن الأدوات الرقابية للبرلمان معطلة بسبب عدم منح الثقة للحكومة حتى الآن.

وتابع "السجيني"، أن لجنة الإدارة المحلية تقف خلف الوزير وتدعمه، مثلما دعمت الوزراء السابقين على مدار الثلاثة أعوام السابقة، في إطار التواصل الرشيد والمسؤولية التضامنية بين السلطة التشريعية والتنفيذية، وفق اختصاص كل سلطة باختصاصها، مشيرًا إلى أن ذلك تم في كل الملفات التي تمت مناقشتها باللجنة.

وتقدم "السجيني" بالشكر والتحية والتقدير لكل العاملين في وزارة التنمية المحلية، والذين تعاموا مع مجلس النواب طوال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الوزراء السابقين كانت لديهم النية الحقيقية لتحسين الأوضاع، وعملوا بإخلاص، ونحن الآن ننتظر مرحلة الثمار مثلما تحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

وعدَّد "السجيني"، الملفات المنتظرة للوزير الجديد ممثلة في تطوير قطاع التفتيش وتعظيم الموارد المالية للإدارات المحلية، وأيضًا الأحوزة العمرانية والمخالفات وتدوير القمامة.

وتضمنت أيضًا ملف النقل العام والمواقف والسرفيس، وتراخيص المحال التجارية، وانتظام المركبات بالشوارع، وتقنين الأراضي، ومخالفات البناء، قائلًا: "12 ملف في انتظار الوزير، وعلى رأسهم قانون الإدارة المحلية".​