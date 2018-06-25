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    السيسي: قرار السعودية بإجازة النساء قيادة السيارة رغبة في التنوير

    03:56 م الإثنين 25 يونيو 2018
    السيسي: قرار السعودية بإجازة النساء قيادة السيارة رغبة في التنوير

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد نصار:

    أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بقرار السعودية بإجازة النساء قيادة السيارة، قائلًا: "أتابع باهتمام ما تحقق للمرأة السعودية من مُكتسبات تعكس عزم المملكة العربية السعودية ممُثلة في الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على تمكينها وحماية حقوقها".

    وأضاف "السيسي"، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر"، اليوم الاثنين: "كانت القرارات الأخيرة دليلًا دامغًا على إرادة حقيقية في الارتقاء بالمرأة ودعمها من أجل تنمية مجتمعية بالمملكة، كما كانت أيضًا دليلًا حقيقيًا على شجاعة القرار والرغبة الصادقة في التنوير والتطوير".

    يشار إلى أن السعودية قد أجازت للنساء قيادة السيارة اعتبارًا من السبت، 23 يونيو، تنفيذًا لقرار صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.

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