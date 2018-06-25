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    بدء فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي "ميدوزا 6"

    03:54 م الإثنين 25 يونيو 2018
    بدء فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي "ميدوزا 6"

    القوات المصرية

    كتب- عمر مصطفى:

    انطلقت فعاليات التدريب البحري الجوي المصري اليوناني القبرصي المشترك ميدوزا 6"، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والبحرية المصرية واليونانية والقبرصية، والذي يستمر عدة أيام على سواحل البحر الأبيض المتوسط.

    وحسب بيان، اليوم الاثنين، يشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة منها تدريب القوات المشاركة على أعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال بحرية وجوية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانب المصرى واليوناني والقبرصي، بما يساهم في رفع الكفاءة القتالية للقوات المشاركة، وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف.

    وأعرب المشاركون في التدريب عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد.

    يأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والدول الصديقة والشقيقة، وتنسيق الجهود والعمل المشترك لمواجهة التحديات المتنامية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.

    فعاليات تدريب ميدوزا 6 القوات المسلحة البحر الأبيض المتوسط القوات اليونانية

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