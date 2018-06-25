"العناني" يلتقي الأثريين بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة

كتبـ يوسف عفيفي:

التقى الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اليوم الاثنين، بمجموعة من الشباب الأثريين المشاركين في البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة والبرنامج المصري الفرنسي "أسلسكا" لإعادة وتأهيل القيادات الحكومية.

وقال أحمد عبيد، المشرف العام على مكتب وزير الآثار، إن العناني حرص على إجراء حوار مفتوح مع الشباب المدربين ألقى من خلاله الضوء على كيفية الاستفادة من الخبرات التي اكتسبوها في البرنامج التدريبي وتطبيقها في مجال عملهم وتقديم حلول وأفكار تساهم في النهوض بالمجال الأثري.

وأضاف عبيد، أنه سيجري اختيار مجموعة من الشباب لإشراكهم بصورة فعالة في تدعيم الإدارات المختلفة في الوزارة من مجالات الموارد المالية والبشرية ومراكز المعلومات وتطوير الخدمات بالمواقع الأثرية.

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