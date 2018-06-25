لحصوله على أخرى.. إسقاط الجنسية المصرية عن مواطن

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر، اليوم الاثنين، قرار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 89 لسنة 2018، بإسقاط الجنسية عن أحد المواطنين.

ونصت المادة الأولى من القرار الوزاري على: "إسقاط الجنسية المصرية عن أمجد سعيد أحمد حسن أبوعبيد، من مواليد دولة الكويت بتاريخ 1970/8/23؛ لتجنسه بالجنسية السودانية بدون الحصول على إذن سابق".

كما نصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية وتنفيذه من قبل الجهات المختصة.

