"تعليم النواب" توافق على قرض بقيمة 168 مليون دولار للمدارس اليابانية

كتبت- هند الشامي:

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور جمال شيحة، على اتفاقية قرض تمويل الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم.

ويصل إجمالي القرض إلى 18.626 مليار ين ياباني، ما يُعادل 168 مليون دولار، وما يقرب من 2.9 مليار جنيه من الجانب الياباني.

وأوضح محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن المشروع عبارة عن شراكة بين مصر واليابان، ولا يُعتبر قرض بالمعنى المتعارف عليه، مشيرًا إلى أن مصر تُشارك بنحو 200 مليون دولار كمساهمة من الحكومة المصرية في المشروع.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، أن الجانبين المصري والياباني يستهدفان شراكة ممتدة الأمد بتعزيز العلاقات لمدة 30 سنة مقبلة، لافتًا إلى أن الهدف من المشروع ليس الإنشاءات فقط، وإنما للتنمية البشرية أيضًا.