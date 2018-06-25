"الخشت": زيارة وفد الجامعات البريطانية يعزز العلاقات العلمية والأكاديمية

القاهرة - (أ ش أ):

شدد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على أهمية زيارة الوفد رفيع المستوى من كبرى الجامعات البريطانية لجامعة القاهرة، والتي تأتي لتعزيز العلاقات العلمية والأكاديمية مع الجامعات البريطانية، مشيرًا إلى عمق علاقات التعاون بين مصر وبريطانيا في مختلف المجالات.

واستعرض "الخشت"، خلال لقائه الوفد البريطاني، وفقًا لبيان الجامعة اليوم الاثنين، نموذج جامعة القاهرة في مجال تطوير التعليم والبحث العلمي، وإعداد الطلاب وبرامج التعاون الدولي مع مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات بالخارج، فضلًا عن التعاون مع عدد من الجامعات الأجنبية في منح الدرجات العلمية المشتركة في عدد من التخصصات العلمية.

ونوه رئيس الجامعة، إلى خطوات الجامعة في إنشاء الفرع الدولي الذي يقوم على فكرة نظام الجيل الثالث من التعليم، والمشاركة مع عدد من الجامعات الأجنبية المرموقة لمنح شهادات ودرجات علمية مشتركة، لافتًا إلى أن الفرع الدولي لجامعة القاهرة يهدف إلى تقديم نظام تعليمي متكامل يعتمد على أطر التعاون مع الجامعات والمؤسسات والمراكز التعليمية والبحثية والخدمية والصناعية وجهات التوظيف المحلية والإقليمية والعالمية، إلى جانب إنشاء محفظة للبرامج الدولية والعمل على مشروعات البحوث والصناعة وتقديم خريجين متميزين ذوي قدرة تنافسية للعمل داخل وخارج مصر.

من جهتها، أكدت مديرة الجامعات الدولية البريطانية بالمملكة المتحدة، فيفيان إيستيرن، حرص بلادها على دعم التعاون مع مصر في المجالات التعليمية والأكاديمية من خلال التعاون بين جامعات البلدين، وفي مقدمتها جامعة القاهرة.

يذكر أن وفد الجامعات البريطانية يزور مصر لبحث أوجه التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي، والتعرف على تجارب التعليم في عدد من الجامعات المصرية، وتستمر هذه الزيارة حتى 28 يونيو الجاري.​