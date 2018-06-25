  • عاجل:كوبر يجري تبديلا وحيدا في تشكيل المنتخب أمام السعودية "من أجل الرقم القياسي" (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    زيادة البنزين مونديال روسيا الثانوية العامة محمد صلاح انتخابات تركيا الثانوية الأزهرية

    الفنانة التشكيلية نادية توفيق تمثل مصر في برشلونة

    03:04 م الإثنين 25 يونيو 2018
    الفنانة التشكيلية نادية توفيق تمثل مصر في برشلونة

    الفنانة التشكيلية نادية توفيق

    كتب- محمد عاطف:

    رحبت الدكتورة إيـناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بالدعـوة الموجهة من مؤسسة "سـيركا" بمديـنة برشلونة الإسبانية، ومشاركة الفنانة التشكيلية نادية توفيق في البرنامج الفني الذي تقيمه المؤسسة، بداية من 26 يونيو حتى 1 سبتمبر 2018.

    وشددت الدكتورة هبة يوسف، رئيـس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، على حرص وزيرة الثقافة دعم التبادل الثقافي بين مصر وإسبانيا، فضلًا عن أن موافقتها على مشاركة الفنانة جاءت لاستكمال مشروعها الفني الذي بدأته منذ أربع سنوات.

    ويرتكز مشروع "توفيق" على تناول ورصد الطبيعة الساحرة والأعمال المركبة بمدينة برشلونة من خلال الرسم والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى الورش الفنية التي تتناول المشترك بين الثقافات المختلفة.​

    إيناس عبدالدايم برشلونة نادية توفيق الفن التشكيلي إسبانيا هبة يوسف

    الخبر التالى:

    "الخشت": زيارة وفد الجامعات البريطانية يعزز العلاقات العلمية والأكاديمية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان