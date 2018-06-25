الفنانة التشكيلية نادية توفيق تمثل مصر في برشلونة

كتب- محمد عاطف:

رحبت الدكتورة إيـناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، بالدعـوة الموجهة من مؤسسة "سـيركا" بمديـنة برشلونة الإسبانية، ومشاركة الفنانة التشكيلية نادية توفيق في البرنامج الفني الذي تقيمه المؤسسة، بداية من 26 يونيو حتى 1 سبتمبر 2018.

وشددت الدكتورة هبة يوسف، رئيـس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، على حرص وزيرة الثقافة دعم التبادل الثقافي بين مصر وإسبانيا، فضلًا عن أن موافقتها على مشاركة الفنانة جاءت لاستكمال مشروعها الفني الذي بدأته منذ أربع سنوات.

ويرتكز مشروع "توفيق" على تناول ورصد الطبيعة الساحرة والأعمال المركبة بمدينة برشلونة من خلال الرسم والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى الورش الفنية التي تتناول المشترك بين الثقافات المختلفة.​