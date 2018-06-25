بعد لقاء وفد قبرصي.. وزير الكهرباء يتسلم دراسة الربط بين مصر وأوروبا

كتب- محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، لونانس كاسوليدس، رئيس المركز الاستراتيجي لشركة Euro Africa Interconnector، وخاريس موريتزيس، سفير قبرص بالقاهرة، وناسوس كتوريدس، المدير التنفيذي لشركة Euro Africa Interconnector، بحضور عدد من قيادات قطاع الكهرباء.

وخلال اللقاء، سلم ناسوس كتوريدس، المدير التنفيذي لشركة Euro Africa، الدراسة اللازمة لمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا من خلال قبرص؛ طبقًا للجدول الزمني المعد لذلك.

وأشاد وزير الكهرباء بالجهود المبذولة لإتمام الدراسات اللازمة لمشروع الربط، مشيرًا إلى أن لهذا المشروع التاريخي أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، فضلًا عن أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية، وبهذا ستكون مصر ناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.

وقال وزير الكهرباء، إننا بذلك نكون قد نجحنا في وضع حجر الزاوية لبدء العمل بمشروع الربط، والذي سيحقق فوائد اقتصادية وسياسية للدول المعنية، موجهًا بسرعة الانتهاء من تقييم الدراسة حتى يتم الانتهاء من المناقشات مع الجانب القبرصي حتى يتسنى العرض على رئيس الجمهورية.

وأضاف، أن مصر تشارك بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، حيث ترتبط كهربائيًا مع دول الجوار شرقًا وغربًا مع كل من الأردن وليبيا، ويتم حاليًا إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائي مع الأردن لتصل إلى 2000-3000 ميجاوات بدلًا من 450 ميجاوات، وذلك من خلال الربط على الجهد الفائق المستمر HVDC.

وأوضح، أنه يتم حاليًا المضي قدمًا في استكمال مشروع الربط الكهربائي المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف، والمتوقع بدء تشغيل المرحلة الأولى من المشروع في عام 2021.

وتابع الوزير، أنه يتم دراسة الربط الكهربائي جنوبًا في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في إفريقيا، مشددًا على الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي حتى تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والإفريقية.

وشدد السفير القبرصي بالقاهرة على أهمية مد كابل كهربائي بحري، لما سيحققه من فوائد لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة، فضلًا عن أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات التي تساعد على ربط مصر بالشبكة الكهربائية الأوروبية.​