"مدبولي" لنائب الرئيس العراقي: موقف مصر ثابت بشأن وحدة بلادكم

كتب- محمد غايات:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الاثنين، الدكتور إياد علاوي، نائب رئيس جمهورية العراق، والوفد المرافق له، بحضور وزير شئون مجلس النواب، ومساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

يأتي ذلك في إطار زيارته إلى مصر لدعم وتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر والعراق.

ورحب رئيس الوزراء بنائب رئيس جمهورية العراق، مشيدًا بتميز العلاقات التي تجمع بين البلدين الشقيقين، مقدمًا خالص التهاني بمناسبة الانتهاء من الانتخابات البرلمانية العراقية كخطوة إضافية لتحقيق المزيد من الديمقراطية والاستقرار في العراق.

وأوضح الدكتور مصطفي مدبولي، موقف مصر الثابت بشأن وحدة العراق وسيادته على كامل ترابه الوطني، مقدمًا التهنئة إلى العراق على الانتصارات التي حققتها القيادة العراقية بسواعد أبنائها لطرد تنظيم داعش الإرهابي من الأراضي العراقية واستئصال التنظيم من مراكز نفوذه في المحافظات العراقية، ومعربًا عن تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة القضاء الكامل على الإرهاب واستعادة العراق لنهضتها الاقتصادية ودورها في المحيط العربي والإقليمي.

وأكد رئيس الوزراء على استعداد مصر لتقديم الدعم اللازم لجهود الحكومة العراقية من خلال الشراكة بين الشركات المصرية والعراقية في مشروعات تنموية في العراق بما يحقق الفائدة المشتركة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات، مشيرًا إلى حرص مصر على المشاركة في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق في مطلع عام 2018.

وأوضح مدبولي، أهمية البدء في خطوات عملية لتعظيم التعاون بين البلدين والمساهمة في مشروعات البنية التحتية في العراق، معربًا عن ضرورة أن تسفر هذه الزيارة في وضع خارطة طريق للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيرًا إلى مشاركة الشركات المصرية في بعض مشروعات استخراج الغاز والبترول في العراق مثل عقد خدمة تطوير وإنتاج الغاز في حقل سيبا، وكذا في منطقة القطاع 9 بجنوب شرق العراق .

ولفت رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أهمية تبادل الزيارات والوفود بما في ذلك رجال الأعمال للتعريف بفرص الاستثمار في كلا البلدين، فضلاً عن إمكانية زيادة التبادل التجاري بينهما، قائلاً: "مصممون على دعم التعاون بين بلدينا، ولنبدأ من الغد، فرد الدكتور علاوي بل من اليوم".

من جانبه، أعرب الدكتور إياد علاوي، نائب رئيس جمهورية العراق عن تقديره لما لمسه من ترحيب منذ وصوله إلي بلده الثاني مصر، معربًا عن تطلعه لتعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية والاقتصادية وتأسيس مشروعات مشتركة بما في ذلك في مجال البتروكيماويات، مؤكدًا على ما يحققه التعاون الاقتصادي بين مصر والعراق في مختلف المجالات من منفعة متبادلة خاصة مع وجود فرص كبيرة للاستفادة مما لدى مصر من خبرات فنية متنوعة تسمح بتنفيذ مشروعات واستثمارات مشتركة لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.

وأضاف علاوي، أن العمالة المصرية لعبت دورًا مهمًا في التنمية خلال فترات سابقة بالعراق ويمكنها الاستمرار في هذا الدور الإيجابي مستقبلاً.

ولفت نائب رئيس العراق إلى أهمية تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين كآلية لمتابعة الأفكار المطروحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ووضع تصور للمشروعات التي يمكن للشركات المصرية المساهمة فيها، موضحًا أنه سينقل هذه الرؤية إلى مختلف القيادات والجهات التنفيذية في بلاده، مؤكدًا قناعته بالفرص الواعدة المتاحة في هذا الشأن.