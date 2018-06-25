أول تعليق من "دار التحرير" على الوقفة الاحتجاجية للعاملين بها

كتب- مصطفى علي:

قال سعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، إن وقفة العامين بالمؤسسة جاءت بعد إقرار الدولة لعلاوة 2018، في حين أنهم لم يتقاضوا علاوة 2017 حتى الآن، وهو ما دفعهم للمطالبة بالعلاوتين باعتبارهم من العاملين بالدولة.

وأضاف سليم لمصراوي، اليوم الاثنين: "تواصلنا مع الزملاء وأكدنا لهم أن هذه العلاوة لا تصرف من المؤسسة، ولكنها تصرف من الهيئة الوطنية للصحافة، ومن ثم تواصلنا مع كرم جبر رئيس الهيئة لبحث كيفية صرفها، وأكد لنا أن الهيئة ستجتمع مع رؤساء مجالس الإدارات لبحث التمويل اللازم لها".

ونظم عشرات العاملين بمؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وقفة احتجاجية، اليوم الاثنين؛ للمطالبة بعلاوة 2017 المتأخرة.

وردد العاملون عددا من الهتافات منها: "العلاوة العلاوة، القديمة القديمة، القديمة والجديدة"، في إشارة للمطالبة بحقهم في العلاوة القديمة والجديدة.

حضر الوقفة الصحفيون والعمال والإداريون بالمؤسسة.

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