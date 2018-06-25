تأكيدًا لمصراوي.. "الصحة" تعلن تفاصيل أكبر حركة تنقلات في الوزارة

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان الجديدة، حركة تنقلات موسعة في الجهات التابعة للوزارة؛ لضخ دماء جديدة من شأنها دفع عجلة العمل وتطوير أداء الوزارة.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، تضمنت الحركة تكليف الدكتور أحمد السبكي، زميل مساعد أشعة تشخيصية بالهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، بالعمل مساعدًا للوزير لشئون الرقابة والمتابعة، مع تكليف الصيدلانية نفين النحاس، من المكتب الفني للوزير، للعمل كمدير عام للمكتب الفني للوزير، وتجديد عمل الدكتور شريف وديع، كمستشار للوزير لشئون الرعايات الحرجة والمركزة.

واشتملت قرارات "زايد"، على تكليف الدكتور حسام الخطيب، وكيل الوزارة في القاهرة، بمنصب مساعد وزير الصحة والسكان لشئون مكتب الوزير لمدة عام، والدكتور أحمد محيي القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بالعمل مساعداً للوزير لشئون الطب العلاجي، مع تكليفه بالإشراف على الإدارة المركزية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وكلفت وزيرة الصحة، الدكتور وائل شحاتة جندي، مدير عام الإدارة العامة للاتصالات والشبكات بهيئة الإسعاف المصرية، بالعمل مديرًا لمشروع ميكنة التأمين الصحي الشامل، وتكليف الدكتور محمد شوقي، مدير عام مستشفى المنيرة العام ومساعد وزير الصحة للطب العلاجي سابقاً، مديراً لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة.

وكلفت الوزيرة الدكتورة هالة ماسخ، مستشار أ بديوان عام الوزارة للعمل رئيساً لقطاع شئون الأقاليم الصحية لمدة عام، والدكتور محمد عزمي مصطفى، مستشار ب بمديرية الشئون الصحية بأسوان، للعمل رئيساً للإدارة المركزية لأمانة المراكز الطبية المتخصصة لمدة عام أو لحين الإعلان عن شغل الدرجة أيهما أقرب.

وقررت الوزيرة ندب الدكتور مصطفى غنيمة، مستشار ب بهيئة الإسعاف المصرية، للعمل وكيلاً لمديرية الشئون الصحية بالقاهرة لمدة عام، وفاطمة الزهراء، مدير عام الإدارة العامة لشئون الأفراد بديوان عام وزارة الصحة والسكان، للعمل مديراً للإدارة العامة لعلاج المواطنين وشئون السفر.

وكلفت الوزيرة الدكتور حسام أبوساطي، مدير عام الإدارة العامة لطب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، للعمل رئيساً للإدارة المركزية للاتصال السياسي بديوان عام الوزارة، والدكتور هشام كامل، وكيل وزارة الصحة في الجيزة سابقاً للعمل مديراً عاماً للإدارة العامة للشئون الطبية بالمؤسسة العلاجية بالقاهرة، وعبدالمقصود محمد، مدير شئون العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، للعمل مديراً عام للإدارة العامة لشئون الأفراد بديوان عام الوزارة.

وتضمنت القرارات تكليف الدكتور محمد أبو سليمان، للعمل مديراً لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، والدكتورة ديزيريه لبيب، للقيام بتسيير أعمال وظيفة رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، والدكتور نصيف حفناوي، مدير عام مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، مديراً للشئون الصحية بالمنوفية، والدكتورة هناء سرور، للقيام بتسيير أعمال مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القرارات تأتي في إطار حرص الوزيرة على إعادة ترتيب البيت من الداخل، مشيراً إلى أن الوزيرة حريصة على وضع كل مسئول في أفضل مكان يؤدي عمله به، وأن التغييرات لا تنتقص من القيمة العلمية والمهنية لأياً من قيادات الوزارة.

اقرأ أيضًا:

بعد 48 ساعة من تعيين "هالة زايد".. أكبر حركة تنقلات بين قيادات الصحة

في 6 أيام.. كيف ثارت وزيرة الصحة على قرارات "عماد الدين"؟