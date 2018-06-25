عبر "فيسبوك".. وزير التنمية المحلية يطالب المواطنين بالإبلاغ عن المخالفات

كتب- أحمد علي:

قال وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، إن قطاع التفتيش بالوزارة سيكون له دور فعال خلال الفترة المقبلة؛ لاستكمال مهامه في ضبط الأداء المحلي على مستوى الجمهورية.

وأضاف خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم الاثنين، أن الدور الرقابي سيكون فعالًا ومحوريًا، مشيرا إلى أن شكاوى المواطنين ستكون محل اعتبار قائلا: "فحص شكاوى المواطنين سيكون 100% ومفيش شكوى سيتم تجاهلها".

وأوضح شعراوي، أن التعليمات واضحة منذ تولي المسؤلية في الرد على كل شكاوى المواطنين من خلال جميع وسائل التواصل وفي القلب منها وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا: "أي مشكلة هتيجي من مواطن بشأن المحليات هيتم الرد عليها".

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن المسؤلية الآن على المواطن في الإبلاغ عن أي مشكلة بخصوص المحليات والابتعاد عن أي سلبية، متابعا: "أي مواطن ماشي في الشارع ولقى مخالفة من المحليات يقدر يشتكي للوزارة وإحنا هنرد عليه ونحل المشكلة ونحقق في المخالفة مهما كانت".

وأكد على الإبلاغ عن الشكاوى من خلال "فيسبوك" وبرامج التواصل الاجتماعي، خاصة أنها تكون متاحة مع الجميع في الشارع المصري، ويستطيع أي مواطن الإبلاغ عن أي إشكالية خاصة بالمحليات.