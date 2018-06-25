الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء: حار على القاهرة.. والعظمى 36

القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس؛ ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 36

وسط الدلتا 23 35

الأسكندرية 22 32

بلطيم 24 31

مطروح 22 34

السلوم 20 38

سيوة 25 39

بورسعيد 24 30

دمياط 23 30

العريش 20 31

رفح 23 30

الإسماعيلية 21 36

السويس 22 36

رأس سدر 23 36

نخل 15 34

نويبع 26 36

طابا 20 36

كاترين 19 35

الطور 25 33

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 27 39

مرسى علم 25 38

الفيوم 24 37

بنى سويف 24 37

المنيا 22 37

أسيوط 24 38

سوهاج 25 39

قنا 26 40

الأقصر 27 41

أسوان 29 41

أبوسمبل 29 41

الوادي الجديد 28 40

شلاتين 28 39

أبورماد 28 37

رأس حدربة 29 37

حلايب 29 36​