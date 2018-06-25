"راتب شهري بعد التخرج".. القوات المسلحة تعلن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية

كتب- عمر مصطفى:

صدَّق الفريق محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على قبول دفعة جديدة من المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة "ذكور- إناث"، من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية "علمي علوم" خريجي العام الدراسي 2016-2017، 2018-2017.

وتُقبل الدفعات الجديدة، بالمعهد الصحي ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحي إناث بأحمد جلال، والمعهد الصحي "ق. م" إناث بالجلاء.

وجرى إعلان شروط القبول، بالمؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء طبيب مصطفى أبوحطب، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وينشر مصراوي، تفاصيل وشروط الالتحاق بمعاهد التمريض.

شروط القبول

- ألا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة أو الأزهرية "علمي علوم" عن نسبة 60%، وألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن 70%، وألا يقل السن عن 17 عامًا، ولا يزيد عن 21 عامًا في الأول من أكتوبر2018.

- أن يكون "الطالب/ الطالبة" مصري الجنسية، من أبوين مصريين وليس عن طريق التجنس، وأن يكون حسن السير والسلوك وغير متزوج / متزوجة، ولم يسبق له/ لها الزواج، ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح والحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

- أن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول "طبية- نفسية– لياقة بدنية- كشف هيئة- التحاليل الطبية".

- موافقة ولي الأمر على الالتحاق بالقوات المسلحة، وألا يكون سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وجرى فصله، ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيًا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.

- لا يحق للفرد المتقدم الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي التي تمنح درجة بكالوريوس التمريض.

سنوات الدراسة

قال مدير الخدمات الطبية، إن مدة الدراسة سنتان دراسيتان، بالإضافة إلى 6 أشهر امتياز تدريب عملي بالمستشفيات، وترخيص مزاولة المهنة تؤهل المتقدم للحصول على الدبلوم الصحي، ويحصل الخريج على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها في الترقي إلى الدرجات الأخرى.

ولفت أبوحطب، إلى أن مناهج الدراسة بالمعهد الصحي للقوات المسلحة هي نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالي، كما يجري إيفاد المتطوع/ المتطوعة في بعثات داخل وخارج الجمهورية للتخصص في أفرع التمريض المختلفة.

يحصل المتطوع على جميع الامتيازات والخدمات التي تقدمها القوات المسلحة طبقًا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.

أماكن سحب الملفات

بالنسبة لأماكن سحب ملفات القبول، قال مدير الخدمات الطبية، إنه من المعهد الصحي للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبري القبة، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادي، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمركز الطبي العالمي، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالإسكندرية، ومن المدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بسوهاج، اعتبارًا من 1 يوليو 2018.

تقديم الملفات

يبدأ تقديم الملفات اعتبارًا من 15 يوليو 2018، وآخر موعد لتقديم الملفات 6 أغسطس 2018، على أن يجري تقديم الملفات بالمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض ذكور بكوبرى القبة، والمدرسة الثانوية العسكرية للتمريض إناث بالمعادي.

أما المستندات المطلوبة للتقديم، فهي: شهادة الميلاد "كمبيوتر"، قيد عائلي، صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم ولولي الأمر، نموذج 1 جند فئة تطوع، نموذج 9 جند مختوم من مندوب التعبئة والتجنيد، بيان النجاح في الشهادة الإعدادية، صور شخصية بخلفية بيضاء في حال إتمام سن 16 عاما للمتقدم، صورة من بطاقة الرقم القومي.

يحصل الخريج على راتب شهري بعد التخرج طبقا للقوانين والقرارات والتعليمات المنظمة لهذا الشأن، بجانب الاشتراك في نوادي ضباط الصف طبقا للتعليمات المنظمة في هذا الشأن، والعلاج المجاني بالمستشفيات العسكرية للخريجين وأسرهم طبقا للتعليمات العلاجية الصادرة في هذ الشأن.