"الصحة": قوافل طبية مجانية بـ14 محافظة حتى 30 يونيو

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق عدد من القوافل الطبية المجانية خلال الفترة من 25 إلى 30 يونيو الجاري، بـ14 محافظة.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، تأتي هذه القوافل في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي يتم تنفيذ القوافل بها هي القاهرة، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الدقهلية، بورسعيد، المنوفية، أسوان، الجيزة، قنا، السويس، مطروح، بني سويف، الإسكندرية، وجنوب سيناء، وتستمر ليومين بكل محافظة.

وأضاف "مجاهد"، تنفيذ 5 قوافل طبية اليوم في مناطق أبرق والجاهلية ووادي سعفة مركز الشلاتين محافظة البحر الأحمر، والملاءة مركز حلوان محافظة القاهرة، وعمر بن الخطاب والأمل مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، و العمارنة مركز المنزلة محافظة الدقهلية، حوض بدران مركز جنوب بورسعيد، لافتا إلى إطلاق 4 قوافل طبية أخرى غدا بمناطق منشأة النور مركز السادات محافظة المنوفية، والنزل مركز إدفو شرق محافظة أسوان، وصول مركز أطفيح محافظة الجيزة، وهو مركز نجع حمادي محافظة قنا.

ومن جانبها قالت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، إنه سيجري إطلاق 5 قوافل طبية أخرى في يومي 27 و28 يونيه، في مناطق ابوسيال مركز حي الجناين محافظة السويس، وقرية 23 مركز الحمام محافظة مطروح، الحيبة مركز الفشن محافظة بني سويف، والهوارية مركز العامرية محافظة الإسكندرية، وبرانيس وحماطة وأبوغصون مركز مرسى علم محافظة البحر الأحمر.

ولفتت "الصادق" إلى إطلاق قافلة طبية يومي 28 و29 يونيه في منطقة أبومنقار مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، كما سيجري إطلاق قافلة طبية أخرى في منطقة وادي مكتب ووادي الحسوة مركز ابورديس محافظة جنوب سيناء، يومي 29 و30 من الشهر ذاته.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية تتمثمل في الكشف المجاني لجميع التخصصات شاملة النسا والباطنة والاطفال وأنف وأذن وعظام وجراحة ورمد وأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة لتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحي بهذه القوافل.