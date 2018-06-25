خلال أيام.. افتتاح 4 مشروعات لتطوير العشوائيات بالقاهرة وتسكين الأهالي

كتب- محمد عبدالناصر:

ينتهي صندوق تطوير العشوائيات، التابع لوزارة الإسكان، بالتعاون مع محافظة القاهرة وصندوق تحيا مصر، خلال أيام من تنفيذ عدة مشروعات خاصة بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة في محافظة القاهرة.

ويرصد مصراوي، المشروعات التي سيتم افتتاحها، لتبدأ عملية تسليم الوحدات للمواطنين المستحقين لها، والتي جاءت على النحو التالي:

يقول المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن وزارة الإسكان ممثلة في صندوق العشوائيات وضعت رؤية متكاملة للانتهاء من تطوير كافة المناطق العشوائية الآمنة والغير الآمنة في كل محافظات مصر، خاصة المناطق الموجودة في قلب العاصمة، مشيرا إلى استراتيجية الوزارة تعتمد على تقديم البدائل المتعددة للمواطنين.

تل العقارب:

وأضاف صديق، لمصراوي، أنه من المقرر أن يتم افتتاح مشروع الروضة، "تل العقارب" سابقًا، إحدى أهم المناطق العشوائية غير الآمنة في قلب القاهرة، لافتًا إلى أن الوحدات يتم تشطيبها بأفضل الخامات وعلى أعلى مستوى.

وأوضح: تتكون منطقة الروضة من 816 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة تتراوح بين 65 مترًا و72 مترًا و82 مترًا، بخلاف وجود ما يقرب من 344 محلا تجاريًا، وأن المشروع متكامل لخدمة أهالى المنطقة بالكامل، موضحًا أنه جرى نقل الأهالي إلى سكن بديل مع عدم تحملهم أي أموال للإيجار، لحين تسليمهم وحداتهم مع افتتاح المشروع.

الأسمرات 3:

مشروع الأسمارات 3 من أهم المشروعات القومية التى يتم تنفيذها في العاصمة، بمنطقة المقطم لاستقبال المواطنين من المناطق العشوائية، وتنفذ المرحلة الثالثة بتكلفة تقارب المليار و300 ألف جنيه، على مساحة 60 فدانا.

وأكد مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن المشروع يشمل 7440 وحدة سكنية كاملة التشطيبات، يتم تنفيذهم بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، ومن المقرر أن الانتهاء من المشروع الشهر المقبل، وأن كل عمارة تتكون من 9 أدوار متكررة ودور أرضي، كما يوجد بها أسانسير.

وقال المهندس سعد عادل، نائب رئيس المكتب الاستشاري للمشروع، إنه جرى زيادة عدد الأدوار في المرحلة الثالثة عن المرحلتين السابقيتن، وأن مشروع الأسمارات يختلف عن باقي مشروعات تطوير العشوائيات الأخرى، حيث يتم تسليم الوحدات بالفرش المنزلي لها والأجهزة الكهربائية.

ونوّه إلى أن المشروع يوجد به كافة الخدمات من دور عبادة، وقسم شرطة، وملاعب رياضية ومخبز عمومي على مساحة 1000 متر، ومحلات تجارية و6 منافذ لتوزيع المنتاجات والخدمية الغذائية، لتغطية متطلبات المواطنين.

مشروع الشُهبة:

يوضح مدير صندوق تطوير العشوائيات، أنه يتم تنفيذ 1610 وحدة سكنية بالتعاون مع محافظة القاهرة، ضمن مشروع الشهبة بمنشأة ناصر، لاستقبال الأسر والمواطنين في المناطق العشوائية الخطرة بمنطقة منشأة ناصر.

وأضاف، أن مشروع "الشهبة" ما زال قيد التنفيذ، ويجرى دراسة كل الأعمال التي تتطلبها التربة في المنطقة، حتى يتم تنفيذ العمارات السكنية بكل أمان، نظرا لكونها منطقة جبلية.

المحروسة (1، 2):

وأكد صديق، أنه جرى الانتهاء حاليًا من تنفيذ مشروع المحروسة (1 و2)، لتطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة، والذي يتم تنفيذه بحي السلام 2، ومن المقرر أن يتم افتتاح ضمن المشروعات المقرر افتتاحها احتفالا بثورة 30 يونيو، ويضم المشروع 4900 وحدة سكنية، بجانب عدد من المحلات التجارية والوحدات الإدارية لخدمة المواطنين في المشروع.​