"الري": 6.5 مليار جنيه تكلفة قناطر أسيوط الجديدة

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الموارد المائية والري، الانتهاء من أعمال تجهيز وتطوير قناطر أسيوط الجديدة، وكلف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، كلًا من الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة والمهندس أشرف حبيشي بمتابعة سير التجهيزات النهائية استعدادًا لافتتاحها نهاية الشهر المقبل.

وقال المهندس أشرف حبيشي، رئيس قطاع الخزنات بالوزارة، إن قناطر أسيوط الجديدة تكلفت ما يقرب من 6ونصف مليار جنيه، والقطاع انتهى من 99% من حجم الأعمال الخاصة بها.

وأضاف حبيشي، لمصراوي، الاثنين، أنه جاري تجهيز المهبط الخاص بالطائرات الهليكوبتر وإعادة الحشائس، موضحًا أن جميع الأعمال ستنتهي خلال أسبوعين.

وأوضح رئيس قطاع الخزنات، الانتهاء من غرفة التحكم الإلكترونية لتشغيل البوابات السبعة للقناطر، والتي تسهم في تحسين حالة الري، فضلاً عن الانتهاء من تنفيذ التشطيبات النهائية لأعمال "لاند سكيب".

ويهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وكذلك توفير محور مروري جديد بإنشاء كوبري حمولة 70 طنًا، أعلى القناطر الجديدة، بعرض 4 حارات مرورية لربط شرق وغرب النيل، وأيضًا توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم في التصرفات والمناسيب، وتصل تكلفة المشروع حوالى 6.5 مليار جنيه.

