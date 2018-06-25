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    "التضامن" تكشف حقيقة لائحة قانون الإعاقة المنشورة على موقع المجلس القومي

    12:59 م الإثنين 25 يونيو 2018
    "التضامن" تكشف حقيقة لائحة قانون الإعاقة المنشورة على موقع المجلس القومي

    وزارة التضامن الاجتماعي

    القاهرة- مصراوي:

    قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الإعاقة، المنشورة على بعض المواقع الإليكترونية وموقع المجلس القومي للإعاقة، ليست صحيحة، نافية بشكل قاطع، أن تكون المسودة الأولية التي انتهت لها اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء.

    وقالت الوزارة، إن مسودة اللائحة، جرى إرسالها للوزارات المختلفة بعد التشكيل الجديد للحكومة ليطلع عليها الوزراء وفرق العمل التنفيذية والهيئات المعنية بها تمهيدا لإصدارها من المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

    وتهيب وزارة التضامن الاجتماعي بكل الشركاء في وضع اللائحة التنفيذية والجهات التي نشرت المسودة المغلوطة تحري الدقة ومراعاة صالح الاشخاص ذوي الإعاقة.

    وتؤكد الوزارة أن المسودة المقترحة تراعي جميع الملاحظات التي أبدتها الجهات المعنية وتضع صالح الأشخاص ذوي الإعاقة في مقدمة بنودها.

    وزارة التضامن المجلس القومي للإعاقة مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ذوي الإعاقة

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