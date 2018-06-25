خاص| ننشر نص مشروع قانون نقابة اتحاد كتاب مصر

كتبت- هند الشامي:

حصل مصراوي على نص مشروع قانون نقابة اتحاد كتاب مصر، المقدم من الحكومة لمجلس النواب، وينص القانون المكون من 53 مادة، على استبدال اتحاد كتاب مصر بعبارة "نقابة اتحاد كتاب مصر"، ولفظ النقابة بلفظ الاتحاد أينما ورد ذكرهم بأي عنوان أو مواد القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب.

وأبقى القانون على عدد من المواد مع تعديل وغير بأرقامها فقط، ونصت المذكرة الإيضاحية التي أرفقتها الحكومة في قرارها بتعديل قانون اتحاد الكُتَّاب، المقرر مناقشته بلجنة الثقافة والآثار والإعلام بالبرلمان، خلال الفترة المقبلة.

وقالت المذكرة الإيضاحية، إنه استقرت أحكام الدستور بالمادتين 76 و77 منه على حق إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى يكفل استقلالها ويحدد مواردها وطريقة قيد أعضائها ومساءلتهم عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفقاً لمواثيق الشرف الإدارية فى شئونها، أو حق مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، وكفل ممارسة نشاطها بحرية ما يهدف إلى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، وتم استبدال المادة 7 تعديل مدة البت فى طلب العضوية والقيد من اللجنة المختصة لتكون ثلاثة أشهر بدلاً من شهر.​