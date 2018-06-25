هدم عقار وتشميع 12 مقهى.. حملة مكبرة لإزالة مخالفات وإشغالات في مدينة نصر

كتب- محمد نصار:

شنت أجهزة حي شرق مدينة نصر، تحت إشراف اللواء أحمد تيمور، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المرافق والجهات الأمنية، اليوم الاثنين، حملة مكبرة ومفاجئة لرفع إشغالات وبؤر الباعة الجائلين بسوق الحي العاشر، وتطهير كافة مداخله والشوارع المحيطة بموقف سرفيس العاشر وفتح المحاور المغلقة لتيسير الحركة المرورية بالمنطقة وإزالة الأكشاك المخالفة والبروزات المبنية بنهر الطريق كامتداد للسوق.

وأكد المهندس مصطفى عبدالعزيز، رئيس حي شرق مدينة نصر، حسب بيان، أن الحملة اتسمت بالمفاجئة لرصد المخالفات وإزالتها فورًا على أرض الواقع، بمشاركة كافة أجهزة الحي وباستخدام معدات ولوادر وعمال مضاعفة، مدعومة بالجهات الأمنية وشرطة المرافق.

وأسفرت الحملة عن رفع أكثر من 70 باكية أسواق مخالفة داخل السوق، تم إقامتها بدون ترخيص، وفتح شوارع مركز الشباب، وسور السوق وشارع نقطة الشرطة، إلى جانب إزالة تعديات 35 محل وإغلاق المخالف منها، من غير الملتزمة باشتراطات الترخيص.

كما راجعت الحملة تراخيص باقي المحال بطول امتداد شارع أحمد الزمر وشارع الميثاق، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات والمخالفين، عن طريق إحالتهم للنيابة المختصة مع التنبيه على عدم تخطي المساحات المخصصة والمسموحة لهم دون التعدي على الأرصفة.

وشملت الحملة تشميع 12 مقهى وكافيه مخالف وإزالة تعدياتها، وتطهير الأرصفة ورفع كافة الإشغالات والأكشاك الثابتة والمتحركة من نهر الطريق وإزالة الوصلات الكهربائية لسرقة التيار من الأعمدة، بالإضافة إلى فتح الشارع مع شن حملة موازية لرجال المرور على جميع سيارات السرفيس، وسحب تراخيص السيارات المخالفة في الانتظار الخاطئ، تحقيقًا للسيولة المرورية المنشودة كمحور مروري هام.

وقال رئيس الحي، إن الحملة تمكنت من تنفيذ قرار الإزالة لأحد الأبنية المخالفة بـ 393 مساكن أطلس، مستغلة الفراغات بين بلوكات المساكن، والبناء المخالف عبارة عن دور أرضي و5 طوابق تم إزالتها كاملة قبل الشروع في تسكينها.