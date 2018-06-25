"6 لوادر وأمن مركزي".. رئيس "شرق مدينة نصر" يقود حملة إزالة بسوق العاشر

كتب- محمد نصار:

كشف المهندس مصطفى عبدالعزيز، رئيس حي شرق مدينة نصر، عن تفاصيل الحملة المكبرة لإزالة الاشغالات في سوق الحي العاشر، والتي ينفذها الحي حاليًا.

وقال عبدالعزيز، لمصراوي، اليوم الاثنين، إن بداية الحملة كانت لإزالة أحد الأبراج المخالفة، ولكن وجدت الحملة الكثير من المخالفات في سوق الحي العاشر للباعة، والتي تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وحركة المواطنين، نتيجة لغلق 10 شوارع بالمنطقة.

ولفت رئيس الحي، إلى أن هذه الحملة تنفذ بالتعاون بين حي شرق مدينة نصر، ووزارة الداخلية.

وتابع: "تضم الحملة 6 معدات لودر، و15 سيارة نقل كبيرة، وبعض سيارات الأمن المركزي، وعدد كبير من عساكر الأمن، إلى جانب نحو 30 ضابًطا".

وقالت محافظة القاهرة، في بيان، اليوم الاثنين، إن الحملة تشمل أيضًا إزالة لكافة التعديات المخالفة على أملاك الدولة والأكشاك على امتداد السوق، مع فتح الشوارع المغلقة لتسيير الحركة المرورية بمنطقة موقف الحي العاشر، وذلك بجوار مركز شباب العاشر.