بالصور.. "الري": إزالة 37 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل

كتب- أحمد مسعد:

كشف المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، عن تنفيذ وزارة الموارد المائية والري، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل التي جرى تدشينها في الخامس من يناير2015، 36.969 إزالة حالة تعدٍ على نهر النيل متنوعة بين مبانٍ سكنية وأعمال ردم وغيرها.

وأوضح خالد، في بيان، اليوم الاثنين، أن جميع الإزالات يجري تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والجهات الأمنية المختلفة.

وقال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس قطاع الري، إن القطاع وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات نفذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات، والتي بدأت فعالياتها منذ أول مارس 2017.

وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ عدد 61.648 ألف إزالة بالوجهين القبلي والبحري، شملت إزالة 230 مخالفة بمحافظة أسوان، و1576 إزالة بمحافظة قنا، 1960 إزالة بمحافظة سوهاج، 5441 إزالة بمحافظة أسيوط، 2001 إزالة في محافظة بني سويف، 2602 إزالة بمحافظة المنيا، 4585 إزالة بمحافظة الفيوم، 1468 إزالة بمحافظة الجيزة، 1341 إزالة بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى 1145 إزالة بمحافظة دمياط، 3249 إزالة بمحافظة الشرقية، وأيضًا 4434 إزالة بمحافظة الدقهلية، 4105 إزالة بمحافظة القليوبية، 9172 إزالة بمحافظة المنوفية، 12522 إزالة بمحافظة الغربية علاوة على 1793 إزالة بمحافظة كفر الشيخ، 1378 إزالة بمحافظة الإسكندرية، 2646 إزالة بمحافظة البحيرة.

وتنوعت الإزالات ما بين مبانٍ خرسانية ومبانٍ بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلافه.