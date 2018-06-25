وزير الزراعة يتفقد مشروع غرب غرب المنيا لبحث سبل تحسين الأداء

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وفريق علمي من الخبراء والمتخصصين، مشروع الـ20 ألف فدان بمنطقة غرب المنيا؛ للوقوف على الخطوات التي تجرى حاليا بالمشروع.

وكان في استقبال وزير الزراعة والوفد المرافق له، اللواء عصام البديوي محافظ المنيا، الذي أعرب عن ترحيبه بوفد الوزارة، كما شارك في جلسة مناقشات الفريق العلمي، مثمنا الجهود التي تبذلها الوزارة من اجل تحقيق التنمية الزراعية عامة وفي هذا المشروع بوجه خاص.

وأوضح وزير الزراعة، في بيان، اليوم، أن مهمة الفريق العلمي ليست التقييم ولكن المراجعة للأعمال التي جرت حتى الآن، للوقوف على النقاط الايجابية بالمشروع، والنقاط الواجب تحسين الأداء فيها، فضلا عن المقترحات الواجب اتباعها خلال الفترة المقبلة، لافتا لتقسيم الفريق العلمي لثلاث مجموعات عمل هي: الإنتاج الحيواني، الأراضي وإدارة المياه والهندسة الزراعية، فضلا عن مجموعة الإنتاج النباتي.

وأضاف أبوستيت، أن مجموعات العمل من المقرر أن تنتهي من إعداد تقاريرها النهائية خلال خمسة أيام، ليجري إعداد تقرير نهائي مجمع وعرضه الأحد المقبل خلال اجتماع موسع لفريق الخبراء كاملا، يعقد بديوان وزارة الزراعة.